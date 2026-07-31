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¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.2 mm), el día se presentará aguanieve con cielo cubierto.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo aguanieve con cielo cubierto, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Aguanieve con cielo cubierto
Viento
Este 19 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Este 23 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Este 23 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con aguanieve con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 25 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 4°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:15
Puesta del sol18:11
Horas de luz8h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica aguanieve con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:15 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 8h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica aguanieve con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 25 - 42 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 10 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 9 - 16 km/h 50% 0.2 mm Aguanieve con cielo cubierto
03:00 Este 10 - 17 km/h 60% 0.2 mm Aguanieve con cielo cubierto
04:00 Este 12 - 20 km/h 60% 0.3 mm Aguanieve con cielo cubierto
05:00 Este 15 - 23 km/h 80% 0.3 mm Aguanieve con cielo cubierto
06:00 Este 17 - 27 km/h 90% 0.4 mm Aguanieve con cielo cubierto
07:00 Este 17 - 28 km/h 90% 0.4 mm Aguanieve con cielo cubierto
08:00 Este 19 - 30 km/h 50% 0.3 mm Aguanieve con cielo cubierto
09:00 Este 19 - 31 km/h 30% 0.1 mm Aguanieve con cielo cubierto
10:00 Este 20 - 33 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 22 - 36 km/h 0% Cubierto
12:00 Este 23 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Este 24 - 40 km/h 0% Cubierto
14:00 Este 25 - 41 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 25 - 42 km/h 0% Cubierto
16:00 Este 24 - 42 km/h 0% Cubierto
17:00 Este 23 - 40 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 22 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 21 - 35 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 23 - 37 km/h 0% Cubierto
21:00 Este 24 - 40 km/h 0% Cubierto
22:00 Este 23 - 40 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 24 - 39 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 24 - 42 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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