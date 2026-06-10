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Alerta roja por nevadas en gran parte del país: qué provincias estarán afectadas y qué recomienda el SMN

También rige una alerta amarilla por vientos para distintas zonas de la Patagonia. El mapa actualizado del Servicio Meteorológico Nacional, en la nota.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Alerta roja por nevadas: las zonas afectadas.
Alerta roja por nevadas: las zonas afectadas. Foto: Freepik.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por nevadas para sectores de la cordillera de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan fenómenos de intensidad excepcional que podrían generar complicaciones en la circulación y afectar actividades al aire libre. Además, rige una alerta amarilla por vientos para distintas zonas de la Patagonia.

Según el mapa oficial actualizado para este jueves 11 de junio, las condiciones más adversas se concentrarán en el extremo sur del país. Mientras la alerta roja advierte sobre nevadas abundantes y persistentes, la alerta amarilla anticipa vientos con velocidades sostenidas y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en algunos sectores.

Mapa de alertas. Foto: SMN

Alerta roja por nevadas: las zonas afectadas

La advertencia de mayor nivel alcanza áreas cordilleranas del sur de Santa Cruz y sectores de Tierra del Fuego. El SMN indicó que se esperan acumulaciones significativas de nieve, con potencial para provocar interrupciones en el tránsito, baja visibilidad y dificultades en servicios e infraestructura.

Ante este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, contar con elementos de emergencia en los vehículos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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Alerta amarilla por vientos en la Patagonia

Además, gran parte de Santa Cruz y sectores de Chubut permanecen bajo alerta amarilla por vientos. El fenómeno podría estar acompañado por ráfagas intensas capaces de generar inconvenientes temporarios y reducir la visibilidad en rutas.

Entre las recomendaciones figuran asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y circular con extrema precaución, especialmente en caminos y rutas expuestas.

Alerta amarilla por vientos en la Patagonia Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Recomendaciones del SMN ante alerta roja por nevadas

  1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  2. Salí solo si es imprescindible.
  3. Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.
  4. Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.
  5. Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  6. Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  7. Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.
  8. Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.
  9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
ClimaServicio Meteorológico NacionalPronóstico
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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