Alerta roja por nevadas en gran parte del país: qué provincias estarán afectadas y qué recomienda el SMN

Alerta roja por nevadas: las zonas afectadas. Foto: Freepik.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por nevadas para sectores de la cordillera de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan fenómenos de intensidad excepcional que podrían generar complicaciones en la circulación y afectar actividades al aire libre. Además, rige una alerta amarilla por vientos para distintas zonas de la Patagonia.

Según el mapa oficial actualizado para este jueves 11 de junio, las condiciones más adversas se concentrarán en el extremo sur del país. Mientras la alerta roja advierte sobre nevadas abundantes y persistentes, la alerta amarilla anticipa vientos con velocidades sostenidas y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en algunos sectores.

Mapa de alertas. Foto: SMN

Alerta roja por nevadas: las zonas afectadas

La advertencia de mayor nivel alcanza áreas cordilleranas del sur de Santa Cruz y sectores de Tierra del Fuego. El SMN indicó que se esperan acumulaciones significativas de nieve, con potencial para provocar interrupciones en el tránsito, baja visibilidad y dificultades en servicios e infraestructura.

Ante este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, contar con elementos de emergencia en los vehículos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Alerta amarilla por vientos en la Patagonia

Además, gran parte de Santa Cruz y sectores de Chubut permanecen bajo alerta amarilla por vientos. El fenómeno podría estar acompañado por ráfagas intensas capaces de generar inconvenientes temporarios y reducir la visibilidad en rutas.

Entre las recomendaciones figuran asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y circular con extrema precaución, especialmente en caminos y rutas expuestas.

Alerta amarilla por vientos en la Patagonia Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Recomendaciones del SMN ante alerta roja por nevadas