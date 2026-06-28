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Pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.8 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 14 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 10°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 50m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 08:00 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 33 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 8 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 6 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 8 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Suroeste 14 - 32 km/h 60% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Suroeste 11 - 28 km/h 80% 3.1 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
14:00 Suroeste 11 - 23 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 8 - 23 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 12 - 24 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 8 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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