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Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
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El pronóstico para Buenos Aires este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 12°. Con vientos de 11 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 11 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol17:47
Horas de luz9h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:53 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 9h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 21 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Noreste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noreste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noreste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Noreste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Noreste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Noreste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Noreste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Noreste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Norte 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Norte 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Noreste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Noreste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Noreste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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