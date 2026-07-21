Lionel Messi llegó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para descansar tras el Mundial 2026

La tristeza de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España. Foto: REUTERS

Lionel Messi ya está en la Argentina. El capitán de la Selección arribó este martes 21 por la mañana a Rosario acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, con el objetivo de disfrutar de unos días de descanso junto a su familia antes de regresar a Estados Unidos.

El vuelo privado que trasladó al futbolista aterrizó cerca de las 6:20 y, tras su llegada, la familia se dirigió a la casa que posee en la ciudad santafesina, donde permanecerá durante unos días.

La tristeza de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España. Foto: REUTERS

A diferencia de la mayor parte del plantel campeón del mundo, Messi no regresó el lunes con la delegación encabezada por Lionel Scaloni. Luego de la final disputada en Nueva York, viajó primero a Miami y desde allí tomó un avión privado con destino a Rosario, donde aterrizó a primera hora de este martes.

Finalizado su descanso, el astro rosarino volverá a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami y afrontar los próximos compromisos oficiales con el conjunto de la MLS.

Otro de los futbolistas que tampoco integró el vuelo de regreso de la Selección fue Rodrigo De Paul. El mediocampista, que también reside en Miami, emprendió su regreso por separado tras la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina volvió al país tras la final del Mundial: los jugadores fueron recibidos por miles de hinchas en Ezeiza

Parte de la delegación argentina llegó este lunes al país luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Cerca de las 18.40, el avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con aquellos futbolistas de la Selección que decidieron volver a territorio argentino.

Plantel, staff y cuerpo técnico fueron recibidos por la orquesta oficial del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo, que entonó la canción “Muchachos” mientras una alfombra roja esperaba por los subcampeones del mundo.

Los jugadores de la Selección Argentina viajaron al predio de la AFA en Ezeiza entre una multitud de hinchas. Foto: REUTERS

Luego de los trabajadores de la AFA, los primeros en bajar del avión fueron Nicolás Otamendi, Claudio Chiqui Tapia y Lionel Scaloni. Luego, la delegación se subió a los micros para partir hacia el predio de la AFA en Ezeiza, donde cientos de hinchas esperaban bajo la lluvia.

Durante el recorrido, cientos de hinchas coparon la autopista Ricchieri para acompañar al micro. Entre otros cánticos, se escucharon pedidos para que Scaloni siga al mando de la Selección.

Los jugadores de la Selección Argentina viajaron al predio de la AFA en Ezeiza entre una multitud de hinchas. Foto: REUTERS

En el vuelo especial regresaron, entre otros, los futbolistas Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás González, Marcos Senesi y Exequiel Palacios.