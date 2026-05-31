Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo niebla, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Oeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol17:48
Horas de luz9h 58m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:50 y se pone a las 17:48, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 7 - 16 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 7 km/h 0% Niebla
02:00 Norte 0 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Oeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Norte 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Noroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Norte 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Norte 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Norte 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Norte 7 - 15 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Norte 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Noroeste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Oeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Oeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Oeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.