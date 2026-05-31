¿Qué ropa usar hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 31 de mayo de 2026
Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.
Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo niebla, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 4° para este 31 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 7 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:50
|Puesta del sol
|17:48
|Horas de luz
|9h 58m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:50 y se pone a las 17:48, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 7 - 16 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|4°
|5°
|Norte 0 - 7 km/h
|0%
|Niebla
|02:00
|5°
|6°
|Norte 0 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|5°
|5°
|Oeste 4 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|5°
|4°
|Oeste 5 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|4°
|3°
|Oeste 5 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|4°
|3°
|Suroeste 6 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|4°
|3°
|Suroeste 6 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|4°
|4°
|Suroeste 5 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|6°
|6°
|Oeste 4 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|9°
|9°
|Oeste 3 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|12°
|12°
|Oeste 2 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|14°
|14°
|Noroeste 2 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|15°
|15°
|Norte 3 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|16°
|16°
|Noroeste 3 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|16°
|16°
|Norte 3 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|15°
|15°
|Norte 4 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|14°
|14°
|Norte 6 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|12°
|12°
|Norte 7 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|12°
|12°
|Norte 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|10°
|10°
|Noroeste 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|10°
|10°
|Noroeste 5 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|10°
|10°
|Oeste 5 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|10°
|10°
|Oeste 4 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|10°
|10°
|Oeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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