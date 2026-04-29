Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.

El pronóstico para Catamarca este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 10°. Con vientos de 14 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
14°
Viento
Oeste 10 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Sur 4 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Norte 6 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 14 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:51
Horas de luz11h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:48 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 14 - 43 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Norte 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Norte 8 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Noreste 6 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Este 4 - 27 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Oeste 5 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Sureste 3 - 22 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Este 5 - 25 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Oeste 10 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Sureste 12 - 36 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 8 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Suroeste 9 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Sur 14 - 39 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Sur 13 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sur 7 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sur 7 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Sur 4 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Oeste 1 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Norte 4 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Norte 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Norte 5 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Norte 6 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Norte 4 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Norte 4 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.