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Clima en Catamarca: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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El pronóstico para Catamarca este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 14°. Con vientos de 17 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 17 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Norte 15 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 44m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:07 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 45 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Norte 4 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Norte 2 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Norte 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Norte 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Norte 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Norte 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Oeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Norte 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Norte 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Norte 10 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Norte 11 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Norte 15 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Norte 17 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Norte 17 - 45 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Norte 16 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Norte 16 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Norte 15 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Norte 14 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Norte 15 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Norte 16 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Noreste 16 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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