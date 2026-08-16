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El clima en Catamarca hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sureste 5 - 16 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 7 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Este 2 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol19:01
Horas de luz11h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:53 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 12 - 37 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sur 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Sur 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Sur 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Sur 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 11° Sureste 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Sureste 2 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 11° 11° Sureste 3 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 11° 11° Sureste 4 - 15 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Sureste 5 - 16 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 12° 12° Sureste 5 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Sureste 8 - 24 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Sur 12 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sur 12 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sur 12 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sur 10 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 9 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 7 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sur 4 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Norte 1 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Norte 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noreste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Este 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Este 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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