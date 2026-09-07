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Pronóstico en Catamarca: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo soleado, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 17 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 21 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noreste 14 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 21 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 18°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol19:12
Horas de luz11h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación15%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:30 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 11h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 21 - 54 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 18 - 46 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 16 - 47 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 14 - 44 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 15 - 43 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 17 - 45 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 15 - 44 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 14 - 45 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 15 - 44 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 17 - 45 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noreste 20 - 50 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Noreste 20 - 54 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noreste 21 - 53 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noreste 19 - 52 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noreste 18 - 49 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 20 - 49 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 21 - 52 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Norte 21 - 53 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Norte 21 - 52 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Noreste 16 - 49 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Noreste 13 - 43 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Noreste 15 - 39 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noreste 14 - 39 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Noreste 15 - 40 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noreste 13 - 39 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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