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Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 03:30
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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 6 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noroeste 1 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Suroeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 19°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación68%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:10 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 6 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 10 - 28 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Oeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Oeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Oeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Oeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Noroeste 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Suroeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Suroeste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sur 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Suroeste 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Suroeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Oeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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