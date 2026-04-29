Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral

El pronóstico para Chaco este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de . Con vientos de 7 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Soleado
15°
Viento
Este 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Sur 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Sureste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 24°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol18:25
Horas de luz11h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Chaco indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:20 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Suroeste 4 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Norte 2 - 4 km/h 0% Neblina
04:00 11° 11° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Neblina
05:00 10° 10° Sureste 2 - 11 km/h 0% Neblina
06:00 10° Este 4 - 10 km/h 0% Neblina
07:00 12° 12° Este 7 - 12 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Este 6 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Este 5 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Este 4 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Este 6 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Noreste 3 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 22° 25° Sur 0 - 13 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Sur 2 - 14 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Sur 3 - 11 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Sur 4 - 11 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Sur 4 - 9 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.