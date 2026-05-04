Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo cubierto, la jornada en Chaco promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Cubierto
19°
Viento
Noreste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
25°
Viento
Norte 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 9 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 26°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:23 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Este 2 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 17° 17° Este 4 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Noreste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Noreste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Noreste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 20° 20° Norte 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 22° 22° Norte 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 24° 24° Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 26° 27° Norte 12 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 26° 27° Norte 8 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 26° 27° Noreste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 26° 27° Norte 7 - 17 km/h 0% Cubierto
17:00 25° 27° Norte 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 25° 25° Noreste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 21° Este 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 22° Este 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 22° 22° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 22° 22° Noreste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 22° 22° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 22° 22° Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.