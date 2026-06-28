Pronóstico en Chaco: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:46
|Puesta del sol
|18:11
|Horas de luz
|10h 25m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|98%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:46 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sureste 4 - 6 km/h
|60% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|15°
|15°
|Sureste 2 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|15°
|15°
|Sur 4 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|15°
|15°
|Sur 5 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|16°
|16°
|Sur 6 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|16°
|16°
|Sur 9 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 23 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Sur 17 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Sur 18 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|21°
|21°
|Sur 15 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|21°
|21°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|20°
|20°
|Sur 15 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|19°
|19°
|Sur 13 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|15°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|14°
|14°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|13°
|13°
|Sur 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|12°
|12°
|Sur 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|12°
|12°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|11°
|11°
|Sur 11 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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