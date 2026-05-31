Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Chaco promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Soleado
15°
Viento
Este 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Este 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 8 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 23°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 32m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:37 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 8 - 20 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sur 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Sureste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Sureste 7 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Este 5 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Este 5 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Este 7 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Este 7 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Este 6 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Este 6 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 22° 24° Este 6 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 22° 24° Este 4 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Este 4 - 12 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Este 4 - 8 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
20:00 17° 17° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Este 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sureste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.