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FIFA investiga a Argentina tras la final del Mundial: los incidentes que podrían terminar en sanciones

La FIFA abrió una investigación contra Argentina por los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España. Paredes, Molina, Ayala y Lo Celso, bajo la lupa.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial.
La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La final del Mundial entre España y Argentina no terminó únicamente con la consagración de La Roja. Después del pitazo final, la celebración española quedó atravesada por una serie de incidentes que ahora serán revisados por la FIFA, que abrió una investigación disciplinaria contra la delegación argentina por lo ocurrido tras el partido decisivo.

Según la información publicada, el organismo rector del fútbol mundial analizará informes arbitrales, imágenes del encuentro y comportamientos individuales para determinar si corresponde avanzar con sanciones contra futbolistas o integrantes del cuerpo técnico argentino.

Qué incidentes investiga la FIFA tras España vs Argentina

Uno de los principales focos de la investigación apunta a Leandro Paredes, quien fue expulsado por conducta violenta al término del encuentro. Las imágenes mencionadas en los reportes indican que el mediocampista argentino habría participado en un cruce con jugadores españoles durante los festejos del título.

La pelea de Leandro Paredes con Gavi
La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

Entre las situaciones que serán revisadas se menciona un supuesto forcejeo con Eric García y un empujón a Gavi, dos episodios que podrían tener peso en el expediente si la comisión disciplinaria considera que existió una infracción al reglamento.

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Pero Paredes no sería el único nombre bajo observación. La FIFA también revisará la conducta de Nahuel Molina, señalado por un presunto golpe a Rodri, una de las figuras de España.

Además, el organismo analizará la posible participación de Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, por un supuesto empujón a Dani Olmo después del final del partido.

La ceremonia de premiación también quedó en el centro de la polémica

La tensión no se habría limitado al campo de juego. Otro punto que revisará la FIFA es el comportamiento de algunos futbolistas argentinos durante la ceremonia de entrega del trofeo, cuando España se preparaba para levantar la Copa del Mundo.

La pelea de Leandro Paredes con Gavi
La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

De acuerdo con los reportes, varios jugadores de la Albiceleste se habrían dado vuelta durante el momento de la premiación, una actitud que será evaluada por el organismo dentro del contexto general de los incidentes posteriores a la final.

Este tipo de gestos suelen ser observados con atención por la FIFA, especialmente cuando ocurren en actos oficiales de una final mundialista, donde el protocolo, la deportividad y el respeto institucional forman parte central del evento.

El gesto de Lo Celso por Malvinas también será analizado

La investigación no se limitará únicamente a la final ante España. La FIFA también incluirá en su revisión un episodio ocurrido en la semifinal frente a Inglaterra, cuando Giovani Lo Celso mostró una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”.

El gesto generó repercusión internacional y fue criticado por el Gobierno británico, por lo que ahora será evaluado dentro del marco disciplinario del Mundial.

El reglamento de la FIFA contempla restricciones sobre mensajes políticos, religiosos o personales en eventos oficiales, incluidos partidos, himnos, entrenamientos, conferencias y actividades vinculadas a la competición.

Por ese motivo, la pancarta exhibida por Lo Celso podría abrir una línea de análisis independiente de los incidentes producidos después de la final.

Qué sanciones podría aplicar la FIFA

La investigación todavía se encuentra en etapa de revisión, por lo que no hay sanciones confirmadas. La FIFA deberá determinar primero si existen elementos suficientes para abrir expedientes disciplinarios individuales contra jugadores o miembros del cuerpo técnico argentino.

En este tipo de procesos, el organismo puede apoyarse en reportes arbitrales, material audiovisual y otros elementos probatorios antes de definir una posible medida disciplinaria.

Las consecuencias podrían variar según la gravedad de cada hecho. En casos disciplinarios, las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta suspensiones, aunque cualquier decisión dependerá de la evaluación formal de la comisión correspondiente.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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