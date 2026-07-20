Siguen las tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico Nacional

Hasta cuándo llueve en Buenos Aires. Foto: NA

La lluvia se adueñó de este lunes gris en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores. La semana inició con 9 °C de mínima y 13 °C de máxima, mientras que intensos vientos de hasta 50 kilómetros por hora hicieron sentir el frío que trajeron las tormentas.

En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las precipitaciones no llegaron a su fin en el AMBA, por lo que es importante saber hasta qué día va a llover en Buenos Aires.

Hasta cuándo llueve en Buenos Aires, según el SMN

Según el pronóstico del SMN, las lluvias en Buenos Aires continuarán durante el martes 21 de julio, aunque de manera más débil e intermitente. Para esa jornada se espera una mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C, con lloviznas durante la madrugada y chances de precipitaciones a lo largo del resto del día.

El miércoles todavía podría registrarse alguna lluvia aislada por la mañana, aunque con baja probabilidad: el SMN prevé apenas un 10% de chances de precipitaciones, con una mínima de 8 °C y una máxima de 13 °C.

La mejora llegaría a partir del jueves 23, cuando ya no se esperan lluvias en el AMBA. Ese día se presentará con cielo parcialmente nublado, una mínima de 8 °C y una máxima de 13 °C. En tanto, el viernes continuará sin precipitaciones, con cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de los 10 °C a los 15 °C.

En resumen, las lluvias seguirán hasta el miércoles por la mañana, aunque el martes será el día con mayor inestabilidad. Desde el jueves, el tiempo comenzará a mejorar en Buenos Aires.

Hasta cuándo llueve en el AMBA. Foto: Unsplash

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima esta semana en el AMBA

Martes: mínima de 10 °C y máxima de 14 °C con lloviznas a la madrugada y chances de lluvia durante el resto del día.

Miércoles: mínima de 8 °C y máxima de 13 °C. Se esperan 10% de probabilidades de lluvias a la mañana.

Jueves: mínima de 8 °C y máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias.

Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Ante la continuidad de las lluvias y la presencia de viento en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar precauciones y mantenerse informado por los canales oficiales, especialmente durante las jornadas con mayor inestabilidad.

El sistema de alertas del SMN distingue entre nivel amarillo, naranja y rojo según el riesgo de los fenómenos meteorológicos, por lo que es clave revisar las actualizaciones del pronóstico. En esa línea, se indica: