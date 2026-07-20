A 30 minutos de Mar del Plata: el pueblo bonaerense que tiene sierras, laguna y tranquilidad absoluta

Sierra de los Padres, una maravilla natural a pocas horas de Buenos Aires. Foto: Sierra de los Padres Hotel, Apart & Spa

A apenas media hora de Mar del Plata, Sierra de los Padres ofrece una combinación difícil de encontrar en otros puntos de la Provincia de Buenos Aires: paisajes serranos, una laguna rodeada de naturaleza, propuestas de turismo rural y una rica herencia histórica que atrae visitantes durante todo el año.

Ubicada en el partido de General Pueyrredón, esta localidad creció notablemente en las últimas décadas y se consolidó como uno de los principales destinos de turismo serrano de la región. Sus calles acompañan las ondulaciones del terreno y regalan panorámicas que invitan a bajar el ritmo y disfrutar del entorno.

La historia del lugar está vinculada a la Reducción de Nuestra Señora del Pilar de los Puelches, fundada por sacerdotes jesuitas entre 1746 y 1751. De allí surge precisamente el nombre de Sierra de los Padres, una referencia que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Qué hacer en Laguna de los Padres: sus principales atractivos turísticos

Uno de los imperdibles de la zona es la Reserva Integral Laguna de los Padres, un espacio natural de 687 hectáreas donde conviven lagunas, humedales y una importante diversidad de flora y fauna. El área alberga más de 90 especies de aves, además de mamíferos y anfibios característicos de la región.

Sierra de los Padres, una maravilla natural a pocas horas de Buenos Aires. Foto: Sierra de los Padres Hotel, Apart & Spa

Los visitantes pueden recorrer senderos, disfrutar de áreas recreativas y contemplar algunos de los paisajes más destacados del sudeste bonaerense. El entorno es ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y pasar una jornada al aire libre.

La oferta turística se completa con paseos en bicicleta por caminos rurales y senderos serranos, una de las actividades más elegidas por quienes visitan la localidad durante fines de semana y vacaciones.

Laguna de los Padres: un espejo de agua ideal para pescar y conectar con la naturaleza

La Laguna de los Padres es el corazón natural de la región. Sus aguas tranquilas permiten realizar actividades recreativas como paseos en bote y pesca deportiva, mientras que sus alrededores ofrecen amplios espacios verdes para descansar o compartir una jornada en familia.

La vegetación emergida, flotante y sumergida crea un ecosistema de gran valor ambiental, convirtiendo a la laguna en un punto de referencia para aficionados al avistaje de aves y amantes de la naturaleza.

Además del atractivo paisajístico, el sector cuenta con zonas de recreo que permiten disfrutar del aire libre en un entorno de absoluta tranquilidad, una característica que distingue a esta escapada bonaerense de otros destinos más concurridos.

Una joya oculta a pocos minutos de Buenos Aires. Foto: X

Entre los sitios más visitados también sobresalen el Museo Municipal José Hernández, dedicado a la vida rural y al célebre autor del Martín Fierro; la histórica réplica de la Reducción de Nuestra Señora del Pilar; el Peñón de Santillán, una curiosa formación rocosa; y la tradicional Gruta de los Pañuelos, uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.

Dónde queda Sierra de los Padres y cómo llegar desde Mar del Plata

Sierra de los Padres se encuentra al oeste de Mar del Plata, muy cerca de la Ruta Nacional 226, dentro del partido de General Pueyrredón. Su ubicación estratégica permite llegar rápidamente desde la ciudad balnearia y convertirla en una opción ideal para una escapada de un día.

Quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires deben tomar la Ruta Provincial 2 en dirección a Mar del Plata y luego conectar con la Ruta Nacional 226 para acceder a la localidad. Desde el centro marplatense, el trayecto demanda aproximadamente 30 minutos en vehículo.

Con sus serranías, la cercanía de la Laguna de los Padres, propuestas gastronómicas, alojamientos y espacios de camping, este rincón de la Provincia de Buenos Aires se posiciona como una de las mejores alternativas para quienes buscan naturaleza, descanso y actividades al aire libre sin alejarse demasiado de la costa atlántica.