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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nubes y claros, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 26 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 23 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 17 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 30 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 1 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 51 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 28 - 45 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 26 - 45 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 26 - 43 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 26 - 43 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 27 - 49 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 28 - 48 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 29 - 50 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Sur 28 - 51 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Sur 28 - 49 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Sur 26 - 49 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 23 - 45 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 19 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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