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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 29 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de -1°. Con vientos de 15 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
-1°
Viento
Oeste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 9°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 15 - 29 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -1° -1° Oeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -1° -1° Oeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
09:00 -1° -1° Oeste 13 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 13 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 Suroeste 12 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 Suroeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 Suroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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