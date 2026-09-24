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¿Cómo estará el clima hoy en Chubut? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Oeste 10 - 19 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 8 - 32 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 1 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 18 - 40 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 12° 12° Oeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noroeste 12 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Oeste 12 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Oeste 10 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Oeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sureste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sureste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sureste 14 - 28 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Sureste 15 - 33 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Sureste 16 - 40 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Sureste 8 - 32 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Sur 18 - 34 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Sureste 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Sur 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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