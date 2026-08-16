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El clima en Chubut hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 18 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 24 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 15 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 25 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 25 - 44 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 19 - 30 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 23 - 37 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 18 - 29 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 18 - 30 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 17 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 22 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 10° Sur 24 - 42 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Sur 24 - 44 km/h 0% Soleado
14:00 10° 10° Sur 25 - 44 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° 10° Sur 25 - 44 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Sur 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 24 - 43 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 21 - 41 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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