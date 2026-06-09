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El tiempo en Chubut hoy, 9 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 03:30
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 9 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 18 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 9 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 9 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 18 - 31 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noroeste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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