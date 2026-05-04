Evolución del tiempo en Chubut: máxima y mínima para hoy, 4 de mayo de 2026
Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 28 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 28 - 48 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|07:00
|11°
|11°
|Oeste 24 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Oeste 27 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|11°
|11°
|Oeste 26 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|12°
|12°
|Oeste 23 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|14°
|14°
|Noroeste 20 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|15°
|Noroeste 22 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|16°
|16°
|Oeste 23 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|16°
|16°
|Oeste 23 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|16°
|16°
|Noroeste 18 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|16°
|16°
|Noroeste 19 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Noroeste 15 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|15°
|15°
|Noroeste 14 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Noroeste 17 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|13°
|13°
|Noroeste 19 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|14°
|14°
|Noroeste 24 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Oeste 23 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Oeste 25 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|13°
|13°
|Oeste 25 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
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Formosa Clima en
Jujuy Clima en
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La Rioja Clima en
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Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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