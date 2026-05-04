Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 26 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noroeste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 23 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 28 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 28 - 48 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
07:00 11° 11° Oeste 24 - 38 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Oeste 27 - 44 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Oeste 26 - 44 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Oeste 23 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Noroeste 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noroeste 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Oeste 23 - 40 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Oeste 23 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Noroeste 18 - 39 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Noroeste 19 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Noroeste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Noroeste 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Noroeste 17 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noroeste 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Noroeste 24 - 39 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Oeste 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Oeste 25 - 40 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Oeste 25 - 41 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.