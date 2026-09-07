comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Chubut: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo soleado, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 16 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noroeste 21 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 19 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 27 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 16°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 45 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 19 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 18 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 16 - 26 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 16 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 16 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 10° Noroeste 18 - 33 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Noroeste 21 - 39 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Noroeste 22 - 40 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Noroeste 22 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Noroeste 22 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noroeste 22 - 40 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Noroeste 21 - 40 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Norte 17 - 37 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Norte 22 - 34 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 27 - 44 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 21 - 43 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 19 - 33 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se va el frío polar, vuelve el buen tiempo y sale el Sol:para qué día se esperan 20 grados en Buenos Aires

    Se va el frío polar, vuelve el buen tiempo y sale el Sol: para qué día se esperan 20 grados en Buenos Aires

  2. ¿El Niño puede provocar una catástrofe mundial?:la película que podría tener la respuesta, según meteorólogos expertos

    ¿El Niño puede provocar una catástrofe mundial?: la película que podría tener la respuesta, según meteorólogos expertos

  3. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  4. Pronóstico en San Luis:cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

    Pronóstico en San Luis: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

  5. Pronóstico en Misiones:cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

    Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Juez informó un patrimonio de $443 millones, con cinco propiedades y US$30.000 en efectivo

Luis Juez informó un patrimonio de $443 millones, con cinco propiedades y US$30.000 en efectivo

Javier Milei reúne a su Gabinete este lunes en Casa Rosada con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes principales

Malvinas:la ruta comercial con Chile que reaviva una histórica tensión en el Atlántico Sur

El Congreso debatirá las iniciativas de Javier Milei sobre Malvinas:cómo se proyecta la futura sesión en Diputados y el Senado

Economía

El final de 20 sucursales:se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos

El final de 20 sucursales: se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos

Oficial y confirmado:cuánto cobran los choferes de colectivo en septiembre con aumento y viáticos

ANSES activa nuevos pagos esta semana:qué DNI cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

ANSES confirmó el aumento de la PUAM para septiembre 2026:cuánto queda con el bono

Internacionales

Operación Statewide Shield:cuáles serán los próximos pasos tras localizar a 163 menores

Operación Statewide Shield: cuáles serán los próximos pasos tras localizar a 163 menores

Túnel de Agua Negra:cómo funciona la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Un avión de Amazon Air se salió de pista y se incendió en el Aeropuerto de Miami:al menos 5 muertos

Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias:ofrecen alojamiento, comidas y transporte en un destino soñado de la Patagonia austral