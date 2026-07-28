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Pronóstico en Chubut: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 4 - 13 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 20 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 34 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 Suroeste 6 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Suroeste 6 - 15 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 7 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 6 - 15 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Suroeste 4 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
19:00 Oeste 7 - 10 km/h 0% Cubierto
20:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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