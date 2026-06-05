Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 15 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.