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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Chubut este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 15 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 12 - 18 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Noreste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Noreste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 15 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 15 - 25 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° Este 4 - 5 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Este 3 - 5 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Este 6 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Este 7 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Este 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Este 8 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Noreste 12 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Noreste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Noreste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Noreste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Noreste 12 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Noreste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Noreste 14 - 22 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Noreste 15 - 24 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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