Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sureste 18 - 29 km/h
Lluvia
90% 0.4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sureste 20 - 34 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 16 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 21 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 34 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° 10° Sureste 9 - 14 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° 10° Sureste 12 - 18 km/h 80% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 10° 10° Sureste 14 - 23 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° 10° Sureste 15 - 25 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° 10° Sureste 16 - 26 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° 10° Sureste 17 - 28 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° 10° Sureste 18 - 29 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 10° 10° Sureste 18 - 29 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° 10° Sureste 17 - 28 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° 10° Sureste 17 - 28 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 10° 10° Sureste 17 - 28 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° 10° Sureste 21 - 33 km/h 70% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° 10° Sureste 21 - 34 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° 10° Sureste 21 - 34 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 10° 10° Sureste 20 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 10° Sureste 18 - 32 km/h 0% Cubierto
19:00 10° Sureste 17 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 10° Sureste 17 - 28 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sureste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 16 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.