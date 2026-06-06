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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 03:30
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 7 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Sur 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 16 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 6 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 16 - 28 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 12° 12° Noreste 15 - 25 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Noreste 15 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Norte 13 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Norte 10 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Norte 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Norte 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Oeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Suroeste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Suroeste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sur 12 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sur 5 - 16 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Sur 5 - 8 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Suroeste 7 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Suroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 11 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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