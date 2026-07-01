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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo neblina, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Neblina
Viento
Suroeste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 17 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 15 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 18 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol17:53
Horas de luz9h 52m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 08:01 y se pone a las 17:53, dando aproximadamente 9h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 1 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 39 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Neblina
10:00 Suroeste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sur 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Sur 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Sur 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Sur 14 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Sur 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Sur 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Sur 17 - 37 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sur 18 - 37 km/h 0% Cubierto
20:00 10° 10° Sureste 18 - 38 km/h 0% Cubierto
21:00 10° Sureste 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sureste 15 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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