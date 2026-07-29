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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 15 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Este 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Este 10 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 21m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:49 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Sureste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Sureste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Sureste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 6 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Este 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Este 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Este 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Este 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Este 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Este 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Este 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Este 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Este 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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