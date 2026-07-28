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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo niebla, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Niebla
12°
Viento
Sur 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Este 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Este 12 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 20m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:50 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 0 - 6 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Norte 0 - 17 km/h 0% Neblina
03:00 12° 12° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Neblina
07:00 11° 11° Sur 7 - 14 km/h 0% Neblina
08:00 11° 11° Sur 9 - 16 km/h 0% Niebla
09:00 12° 12° Sur 9 - 19 km/h 0% Niebla
10:00 13° 13° Sur 9 - 20 km/h 0% Niebla
11:00 14° 14° Sureste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sureste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Este 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Noreste 7 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Este 10 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Este 14 - 29 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sureste 13 - 30 km/h 0% Niebla
19:00 12° 12° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Sureste 11 - 27 km/h 0% Niebla
21:00 12° 12° Este 15 - 31 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Este 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Sureste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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