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Pronóstico extendido para Ciudad de Buenos Aires: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 13°. Con vientos de 12 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Este 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Este 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol17:49
Horas de luz9h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:54 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 9h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 23 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Noreste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noreste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Noreste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Noreste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Noreste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Noreste 5 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Noreste 5 - 16 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Este 4 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Este 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Este 5 - 14 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Este 5 - 15 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Este 4 - 13 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Noreste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Este 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Este 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Este 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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