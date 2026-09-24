¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 34° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 24 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 34°.
Viento: 13 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.
Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 27°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:03
|Puesta del sol
|19:14
|Horas de luz
|12h 11m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 34°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:03 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 12h 11m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 13 - 35 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Este 9 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|15°
|15°
|Este 7 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Noreste 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|12°
|Noreste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|13°
|13°
|Norte 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|16°
|16°
|Noreste 5 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Noreste 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|24°
|25°
|Noreste 10 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|27°
|26°
|Noreste 12 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|29°
|28°
|Noreste 13 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|32°
|30°
|Noreste 13 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|33°
|31°
|Noreste 11 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|34°
|32°
|Norte 10 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|33°
|31°
|Norte 13 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|32°
|30°
|Norte 12 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|29°
|27°
|Norte 12 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|26°
|26°
|Norte 9 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|23°
|25°
|Norte 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|22°
|22°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|21°
|21°
|Norte 13 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|21°
|21°
|Norte 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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