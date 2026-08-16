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El clima en Córdoba hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo neblina, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Sureste 13 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 5 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 15 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:51
Horas de luz11h 0m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:51 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica neblina con una probabilidad de lluvia de 0% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 15 - 36 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 2 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Suroeste 7 - 10 km/h 0% Neblina
03:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sur 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sur 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sur 14 - 36 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Sur 13 - 35 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Sur 13 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Sur 13 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sureste 13 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sureste 12 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Sureste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Sureste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Sureste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Sur 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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