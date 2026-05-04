Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Dique El Cajón
Dique El Cajón Foto: TripAdvisor

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo soleado, la jornada en Córdoba promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Norte 13 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 14 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 23°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 47m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:49 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 14 - 27 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Noreste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 4 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Noroeste 1 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 2 - 4 km/h 0% Soleado
09:00 10° Oeste 3 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Oeste 1 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sureste 1 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Este 2 - 13 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noreste 5 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 22° 25° Noreste 7 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 22° 25° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 24° Noreste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Este 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noreste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Norte 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Norte 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Norte 11 - 27 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.