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Pronóstico en Córdoba: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Noreste 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sureste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 32m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:07 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Oeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sur 4 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sureste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Este 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Noreste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Noreste 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Este 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Este 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Este 5 - 13 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Sur 5 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Sur 8 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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