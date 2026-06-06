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Temperaturas y lluvias en Córdoba: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 03:30
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 6 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sur 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Sureste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sur 5 - 11 km/h
Lluvia
60% 0.1 mm

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación68%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:10 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 6 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 9 - 17 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Sur 4 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Sur 6 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Sur 6 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sur 6 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sur 4 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sur 4 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 16° 16° Sur 3 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 17° 17° Sur 4 - 11 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 17° 17° Sur 5 - 14 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Sur 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sureste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Sureste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
19:00 17° 17° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Sureste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
21:00 16° 16° Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Sur 5 - 11 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 16° 16° Sur 7 - 13 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 16° 16° Sur 9 - 17 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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