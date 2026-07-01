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Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sureste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sur 16 - 30 km/h
Lluvia
70% 0.6 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Sur 16 - 30 km/h
Lluvia
40% 0.4 mm

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 18 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 26m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:46 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 1 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 18 - 32 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Sur 9 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Este 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sureste 7 - 15 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 12° 12° Sureste 8 - 19 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Sureste 8 - 19 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Sureste 9 - 20 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Sur 11 - 21 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Sur 11 - 25 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 14° 14° Sur 13 - 22 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 14° 14° Sur 16 - 30 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Sur 14 - 28 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Sur 15 - 28 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 13° 13° Sur 16 - 29 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 13° 13° Sur 14 - 29 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 13° 13° Sur 16 - 30 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 13° 13° Sur 16 - 29 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Sur 18 - 32 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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