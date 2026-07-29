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Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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El pronóstico para Corrientes este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 17°. Con vientos de 14 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Sur 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
24°
Viento
Sureste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
20°
Viento
Este 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 25°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 47m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:38 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 20° Suroeste 13 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 21° 21° Oeste 13 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Sur 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 18° 18° Sur 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Sur 14 - 30 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Sureste 8 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 18° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Sureste 12 - 30 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Sur 12 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Sur 12 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 22° 22° Sur 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 23° 24° Sureste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 24° 25° Sureste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 25° 26° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 25° 26° Sureste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 24° 25° Sureste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 23° 24° Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Este 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 20° 20° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Este 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 20° 20° Este 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 19° 19° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Este 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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