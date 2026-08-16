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El clima en Corrientes hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo cubierto, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
23°
Viento
Norte 14 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Norte 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 15 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 31°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol18:34
Horas de luz11h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:24 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 2 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 19° 19° Sur 2 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Este 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Noreste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Noreste 12 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 20° 20° Norte 13 - 22 km/h 0% Cubierto
07:00 21° 21° Norte 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 21° 21° Norte 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 23° 23° Norte 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 25° 26° Norte 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 27° 28° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 28° 29° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 29° 30° Norte 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 31° Norte 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 31° 32° Norte 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 31° 32° Norte 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 30° 31° Norte 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 29° Norte 4 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 24° 24° Suroeste 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 22° 23° Sur 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Sur 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Sur 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Sur 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Suroeste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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