El clima en Corrientes hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo cubierto, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 16 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:24
|Puesta del sol
|18:34
|Horas de luz
|11h 10m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|18%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:24 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 10m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Sur 2 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|19°
|19°
|Sur 2 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|19°
|19°
|Este 11 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|19°
|19°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|20°
|20°
|Noreste 12 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|20°
|20°
|Norte 13 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|21°
|21°
|Norte 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|21°
|21°
|Norte 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|23°
|23°
|Norte 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|25°
|26°
|Norte 9 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|27°
|28°
|Noroeste 9 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|28°
|29°
|Noroeste 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|29°
|30°
|Norte 11 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|30°
|31°
|Norte 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|31°
|32°
|Norte 14 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|31°
|32°
|Norte 14 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|30°
|31°
|Norte 10 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|27°
|29°
|Norte 4 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|24°
|24°
|Suroeste 17 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|22°
|23°
|Sur 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|21°
|21°
|Sur 17 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|20°
|20°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|20°
|20°
|Sur 13 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|19°
|19°
|Suroeste 12 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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