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Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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El pronóstico para Corrientes este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 15°. Con vientos de 10 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Soleado
17°
Viento
Noreste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Noreste 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Este 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 25°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:39 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 0 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Sureste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Noreste 8 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 19° 19° Noreste 7 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Noreste 9 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 22° 23° Norte 10 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 23° 24° Norte 9 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Norte 8 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Norte 7 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Norte 6 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Noreste 4 - 14 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Este 3 - 7 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 19° 19° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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