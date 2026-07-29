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Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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El pronóstico para Entre Ríos este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 12°. Con vientos de 16 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Sureste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Este 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 32m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:52 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sureste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Sureste 9 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Sur 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Sureste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sureste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sureste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sureste 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sureste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Este 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sureste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Este 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sureste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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