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El clima en Entre Ríos hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (5.2 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 11 - 19 km/h
Lluvia
60% 1 mm
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Sur 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 18°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:36
Horas de luz11h 0m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:36 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 5.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Sureste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Sureste 5 - 10 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 13° 13° Sureste 5 - 9 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 13° 13° Sur 6 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sur 7 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Sur 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Sur 9 - 15 km/h 60% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Sur 11 - 19 km/h 60% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Sur 9 - 19 km/h 60% 2.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Sur 11 - 24 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Sur 12 - 27 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sur 13 - 27 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sur 15 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sur 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sur 14 - 30 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sur 12 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Sur 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sur 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sur 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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