Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
12°
Viento
Noreste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Norte 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Noreste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:35 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 10 - 22 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Noreste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Noreste 8 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Noreste 9 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Norte 9 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Norte 9 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Norte 9 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Norte 9 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Norte 9 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Norte 10 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Norte 10 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Norte 9 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 5 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noreste 9 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Noreste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.