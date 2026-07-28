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Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo niebla, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Niebla
16°
Viento
Este 18 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Este 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 31m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:53 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 0 - 14 km/h 0% Neblina
02:00 16° 16° Norte 4 - 7 km/h 0% Niebla
03:00 14° 14° Sureste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Este 9 - 15 km/h 0% Neblina
05:00 14° 14° Sureste 9 - 16 km/h 0% Niebla
06:00 14° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Niebla
07:00 14° 14° Sureste 11 - 20 km/h 0% Niebla
08:00 15° 15° Este 15 - 25 km/h 0% Niebla
09:00 16° 16° Este 18 - 26 km/h 0% Niebla
10:00 17° 17° Este 18 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Este 19 - 36 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Este 15 - 36 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Este 11 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Este 10 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Este 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Este 13 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Este 13 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Este 6 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
20:00 17° 17° Sureste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Sureste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sureste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Sureste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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