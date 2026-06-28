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Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Suroeste 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 6m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 08:02 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 11° Norte 0 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Sur 6 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 17 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Suroeste 18 - 33 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 21 - 40 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Suroeste 20 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Suroeste 18 - 39 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Suroeste 17 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Suroeste 18 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Suroeste 19 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Suroeste 17 - 37 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Sur 10 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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