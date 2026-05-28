Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 12 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Norte 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Este 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 16m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:51 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Este 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Este 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noreste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Noreste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Noreste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Norte 5 - 15 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Noreste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Sureste 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Sureste 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Este 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.