Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el tiempo hoy, 28 de mayo de 2026
Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 28 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:51
|Puesta del sol
|18:07
|Horas de luz
|10h 16m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|93%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?
Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:51 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|11°
|11°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|11°
|11°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|11°
|11°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|10°
|10°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|10°
|10°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|10°
|10°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|10°
|9°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|11°
|11°
|Este 12 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|13°
|13°
|Este 10 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|15°
|15°
|Este 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|16°
|16°
|Noreste 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|18°
|18°
|Noreste 8 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Noreste 8 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|18°
|18°
|Noreste 7 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|18°
|18°
|Norte 5 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|17°
|17°
|Noreste 2 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|16°
|16°
|Sureste 2 - 4 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 4 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|14°
|14°
|Este 5 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|14°
|14°
|Este 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|13°
|13°
|Sureste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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