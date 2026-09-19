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Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Este 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
25°
Viento
Este 6 - 18 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Noreste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 10 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 25°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol18:56
Horas de luz12h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:55 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 10 - 20 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Norte 0 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Sur 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 16° Este 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Este 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Noreste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 24° Noreste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 24° 25° Noreste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Noreste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Noreste 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 25° 26° Noreste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Este 6 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 23° 24° Noreste 6 - 16 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Noreste 5 - 11 km/h 0% Soleado
20:00 21° 21° Noreste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Noreste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Noreste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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