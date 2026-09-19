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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nevada con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 11 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 8 - 30 km/h
Lluvia
30% 0.4 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 22 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol19:25
Horas de luz11h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:29 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 11h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 22 - 41 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 22 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
03:00 Suroeste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 7 - 26 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 8 - 30 km/h 30% 0.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 12 - 34 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 13 - 41 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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